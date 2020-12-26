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رياضة

بدون تريزيجيه.. أستون فيلا يواجهة كريستال بالاس فى الدوري الإنجليزي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:46 ص
تريزيجيه
تريزيجيه
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عبدالله هشام
يستضيف فريق أستون فيلا منافسه كريستال بالاس اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". 

ويغيب المحترف المصري محمود تريزيجيه عن صفوف فريق أستون فيلا بسبب تعرضه لإصابة عضلية بينما سيكون أحمد المحمدي متاحا بين خيارات مدرب الفريق.

ويسعى فريق استون فيلا لمواصلة النتائج الإيجابية التي حققها خلال الفترة الأخيرة للمنافسة على مركز متقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. 

وجمع أستون فيلا 22 نقطة محتلا المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى الانجليزي حيث حقق الفوز في 7 مباريات وخسر 4 لقاءات وتعادل مباراة وحيدة.

بينما يحتل فريق كريستال بالاس المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة جمعهم من 5 انتصارات وثلاث تعادلات وخسر 6 مواجهات. 
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