تحليل رابيد تيست للاعبي الزمالك قبل مواجهة سموحة

يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت، لتحليل "رابيد تيست" على هامش التدريبات الجماعية المقرر إقامتها على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.
وتأتي الفحوصات الطبية ضمن البروتوكول الخاص بالاتحاد المصري لكرة القدم قبل مباريات الدوري الممتاز؛ للكشف عن فيروس كورونا.
ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سموحة، يوم الإثنين المقبل الموافق 28 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.
يذكر أن الفريق قد بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد ثم التعادل الإيجابي في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لكل فريق.