إصابات كورونا في روسيا تتجاوز الـ 3 ملايين حالة

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 29 ألفا و258 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و567 حالة وفاة جديدة.





وبذلك تكون إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا قد تخطت الـ 3 ملايين إصابة.





وأعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، منح الضوء الأخضر لتلقيح الأشخاص من هم فوق سن الـ 60 عاما، بلقاح سبوتنيك في الروسي.





وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن لقاح فيروس كورونا الروسي جيد، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في افتقارنا إلى المعدات اللازمة لإنتاجه بالكميات اللازمة.





وقال بوتين، خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع: "أكرر مرة أخرى لكي يسمعني الجميع في البلاد، تتلخص مهمتنا في التطعيم داخل روسيا، ومكونات هذا اللقاح الروسي جيدة".





وأضاف الرئيس الروسي: "ما زلنا نفتقر إلى المعدات اللازمة لإنتاج كمية اللقاحات، التي نحتاج إليها".



