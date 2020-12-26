محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مبنى الديوان العام

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتفقد أعمال تطوير مبنى ديوان عام المحافظة.

وإشتملت أعمال التطوير على إنشاء طابق جديد يكون به الإدارات المستحدثة والتي تم إنشاؤها في الفترة الأخيرة، مثل وحدة المتغيرات المكانية ووحدة ال GPS وإدارة تكنولوجيا المعلومات، لتقوم برصد كافة مخالفات البناء أو التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل معها، سواء كانت تلك الحالات داخل المدن والأحياء أوالقرى، حيث أن منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حاليا توفر صورا فضائية بدقة عالية جدا، وتستطيع من خلالها رصد المخالفات والتعديات.





ويأتي ذلك في إطار تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة، بحيث يتم ربطها مع المراكز التكنولوجية التي يتم إنشاؤها بالمدن والأحياء والتى يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

كما تضمنت أعمال التطوير رفع كفاءة قاعة الاجتماعات الكبرى، لتواكب سرعة العمل أثناء الاجتماعات الهامة، وتزويدها بكافة الأجهزة الإلكترونية الحديثة من شاشات عرض ووسائل اتصال، لسهولة العمل في الحكومة الإلكترونية.

وشدد المحافظ على ضروة الإنتهاء من المشروع وتسليم في الوقت المحدد، ومراعاة الجودة وتطبيق المواصفات القياسية في جميع المراحل التنفيذية.

من ناحية اخري أجرى اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية مفاجئة بموقف سيارات الأجرة ببنها لمتابعة التزام السائقين والمواطنين بقرار الدولة بارتداء الكمامات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

ولاحظ المحافظ تواجد العديد من السائقين والمواطنين بدون ارتداء الكمامة، وعلى الفور كلف المحافظ الأمن بتحرير 15 محضرا وغرامات فورية للمخالفين، مشددا أنه لا تهاون في هذه الإجراءات تماما وسيتم المرور بشكل يومي على المواقف وأماكن التجمعات من خلال حملات مكثفة.

واكد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون إضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير والتهوية وكذلك مراعاة المسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.

كما أكد محافظ القليوبية بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.