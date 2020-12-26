قرار عاجل من وزير الداخلية بشأن تجنيس 21 مصريا بـ جنسيات أجنبية

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على القرار رقم 1960 لسنة 2020، بالإذن لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.









وجاء قرار وزارة الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.









وضمت أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية كلا من...



