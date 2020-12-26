رئيس مياه الشرب ببني سويف: توصيل ١٢٤٦ وصلة للأسر الأولى بالرعاية

قال اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم، إنه تم توصيل 1246 وصلة مياه شرب وصرف صحي بتكلفة 3 مليون و379 ألف جنيه للأسر الأولي بالرعاية علي مستوي المحافظة وذلك من دور المشاركة المجتمعية والتعاون المثمر بين الشركة والجمعيات الأهلية والمؤسسات الخدمية.





وأوضح الصحصاح ، أنه جاري الإنتهاء من تركيب 4500 قطعة موفرة لإستهلاك المياه لجميع مساجد وكنائس بني سويف الأهلية بجميع مراكز المحافظة كمرحلة أولي طبقا للبروتوكول المبرم بين الشركة القابضة ووزارة التنمية المحلية في إطار الإتجاهات السياسية وجهود الدولة المبذولة في الحفاظ علي مياه النيل.



