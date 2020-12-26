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رياضة

أبرزهم ديمبلي وكوتينيو.. 4 مرشحين لخلافة محمد صلاح في ليفربول

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:02 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
كشف تقرير بريطاني، عن أبرز المرشحين للانتقال إلى فريق ليفربول، تحسبا لرحيل النجم المصري محمد صلاح، لاعب الفريق.


وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أن يورجن كلوب يمتلك أربعة خيارات لتعويض رحيل محمد صلاح المحتمل عن الريدز.


وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن المرشحين لخلافة محمد صلاح، هو ثنائي برشلونة عثمان ديمبلي وفيليبي كوتينيو، بالإضافة إلى جادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند، وجاك جريليش، لاعب أستون فيلا.


وأثار النجم المصري محمد صلاح الجدل خلال الأيام الماضية بشأن مستقبله مع الريدز.


وقال محمد صلاح، في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية، ردا على سؤال بشأن "الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد؟": "لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، لكن مستقبلي في يد ليفربول، أرغب في حصد الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتحطيم جميع الأرقام القياسية في ليفربول".


وأبدى الملك المصري إحباطه من مدربه الألماني يورجن كلوب، بسبب عدم منحه شارة القيادة أمام ميتييلاند الدنماركي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.


كما أشار موقع "defensa central" الإسباني، إلى أن إدارة ريال مدريد بدأت المفاوضات مع ممثلي محمد صلاح، لضم النجم المصري إلى قلعة الملكي.


وأضاف الموقع أن رغبة محمد صلاح هي الانتقال إلى ريال مدريد حال رحيله عن ليفربول.
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