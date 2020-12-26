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رياضة

توقيت غريب جدا.. أسطورة ليفربول يعلق على تصريحات محمد صلاح بشأن رحيله عن الفريق

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:26 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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إسراء أشرف
علّق جيمي كاراجر أسطورة ليفربول، على التصريحات المثيرة التي أدلى بها النجم المصري محمد صلاح، مؤخرًا، حول إمكانية رحيله عن الريدز وانتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة مستقبلًا.

وقال كاراجر في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "توقيت حديث صلاح عن الرحيل غريب جدًا".

وتابع: "أعتقد أنها كانت رسالة لإدارة ليفربول، لتقديم عرض جديد، لتجديد عقده بمقابل مادي كبير".

وواصل: "رؤية اللاعبين يتوددون لأندية الدوري الإسباني، كان سيقلق ليفربول قبل 5 سنوات، لكن حاليًا لا".

وقال: "إنني لست مقتنعًا بقدرة ريال مدريد أو برشلونة على تحمل تكاليف مو".

وأضاف: "استثمار ما يزيد عن 125 مليون جنيه إسترليني في لاعب سيبلغ من العمر 29 عامًا، ليس بالأمر الجيد".

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف عام 2023.
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