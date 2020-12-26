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رياضة

اليوم.. سموحة يخضع لتحليل رابيد تيست استعدادا لمواجهة الزمالك فى الدورى

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:22 م
فريق سموحة
فريق سموحة
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منتصر الرفاعى
يخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحه والجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن كورونا، اليوم السبت ، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة "الموج الأزرق" أمام فريق الزمالك ، فى الجولة الثالثة والمؤجلة من بطولة الدورى العام، ويطمح لاعبو سموحة وجهازهم الفنى فى تحقيق مواصلة العروض الطيبة  عقباستعادة نغمة الإنتصارات مرة آخرى على حساب وادى دجلة فى المباراة الماضية بالدورى.

و يواصل الفريق تدريباته على ملعب النادى، كما قام الجهاز الفنى بمشاهدة مباراة الفريق الاخيرة مع اللاعبين لشرح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباراة لتجنب ارتكابها مرة أخرى .

وشاهد مدرب سموحة وجهازه المعاون عدة مباريات لفريق الزمالك  للوقوف على نقاط القوة والضعف خصوصا بعد الأداء القوى فى المباريات الماضية بالدورى.

ووجه أحمد سامى تحذيرات شديدة اللهجة إلى لاعبيه وطالبهم بحصد نقاط المباراة الثلاث، خصوصا وأن دائما لقاءت الفريقين تشهد ندية غير عاديه وآخرها مباراة الدورى الموسم الماضى والتى كانت مارثون أهداف بين الفريقين والتى انتهت  بالتعادل 3/3 .

ووضع المدير الفنى برنامج بدنى خاص للاعب  الوسط على غزال لرفع معدل لياقته البدنية خلال الفترة القادمة خاصة وانه سيكون من العناصر الأساسية التى سيعتمد عليها فى تشكيلة "الموج الأرزق" خلال الفترة القادمة.

ويحاول أحمد سامى استغلال كافة اللاعبين المقيدين فى قائمة سموحه لعلاج بعض النقص العددى الموجود فى الفريق خصوصا صانع الألعاب والذى خلى تمامًا بعد عودة ناصر ماهر لصفوف الأهلى فى بداية الموسم الحالى..
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