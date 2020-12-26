من الزنجبيل.. الجسم الغامض يظهر مجددًا في مدينة جديدة

اقتربنا من نهاية عام 2020، ومازال لغز الجسم الغامض الذي يتنقل من مكان لآخر في الخفاء ويظهر بشكل مفاجئ، لم يحل بعد، وكان آخر ظهور له في أعياد الميلاد، ولكن في هذه المرة مصنوع من خبز الزنجبيل.









تم اكتشاف الجسم الغامض ولكن هذه المرة على هيئة "برج من الحلويات" يوم عيد الميلاد من قبل زوار حديقة "كورون هايتس بارك" في سان فرانسيسكو، المليء بالثلوج والحلويات، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.











لم يذكر أي شخص أنه قام بصنع هذا الجسم، ليبقى لغزه مستمرًا، فيما أطلق السكان المحليون عليه اسم "معجزة عيد الميلاد"، وقد كان أول من اكتشف هذا الجسم المحلى هو مطور التطبيقات "أناندا شارما" والتقط صورة له، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بتعليق على "تويتر" "رائحتها طيبة جدا".









واجه زوار الحديقة صعوبة في تقييم حجم "المنولث"، فقد خمّن البعض أنها كانت بطول 10 أقدام، والبعض الآخر 7 أقدام، والبعض الآخر خاطر 5 أقدام فقط.









وفي وقت سابق من هذا العام، ظهر الجسم الغامض المعدني في عدد من الولايات الأمريكية وأستراليا وغيرها، ويساور الشك الكثير من الناس حول هذا الجسم وقد يظنه البعض دليلا من الكائنات الفضائية.