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فن

انفصال الممثلة دينيز ايشن عن مسلسل ابنة السفير .. تعرف على السبب

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:03 م
دينيز ايشن
دينيز ايشن
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شروق ابراهيم
انفصلت الممثلة التركية دينيز ايشن عن مسلسل ابنة السفير بجزئه الثاني بعد انتهاء دورها عقب تعرضها للقتل على يد الممثل التركي اوراز كايجيلر اوغلو ضمن احداث الحلقة 34. 

وشهدت الحلقة محاولة قتل دينيز ايشن التي تقوم بدور " سحر" لـ سلطان " انجين اكيورك" انتقاما لشقيقه أمين التي قتل على يد سلطان بعدما القاه من اعلى الجبل، ولكن سرعن ما تدخل فايز وقتلها حماية لصديقه. 

وأعلن صناع مسلسل ابنة السفير عن موعد عرض الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني الذي انطلق عرضه في الأول من شهر سبتمبر الماضي. 

وكشف صناع المسلسل أن عدد حلقات العمل ستصل الى 53 حلقة وموعد الحلقة الأخيرة سيكون في شهر مايو المقبل، مشيرين الى ان التصوير مازال مستمرا في مدينة موجلا جنوب غرب تركيا. 


قصة مسلسل ابنة السفير : 

مسلسل ابنة السفير يحكي قصته قيام شاب فلاح بسيط  يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه انها ليست عذراء ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.

المسلسل من بطولة انجين اكيورك، نسليهان اتاغول، اوراز كايجيلار اوغلو و تولين يازكان.
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