محافظ الجيزة يكلف برفع كفاءة الأسوار والساحات الخضراء بحدائق الأهرام

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال جولته التفقدية لمنطقة حدائق الاهرام القديمة، بضرورة رفع كفاءة الاسوار والمساحات الخضراء المتواجدة بالشوارع المتفرعة من شارع الشمس والشوارع المؤدية الي كباري المنصورية الجديدة بما يحقق تطوير حضاري شامل للمنطقة خاصة وانها تشهد أعمال حفر للخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.





وحرص محافظ الجيزة علي تفقد أعمال تطوير شارع النيل والذي تنفذها المحافظة للحفاظ على الطابع السياحى ولتحسين الرؤية والصورة البصرية بالشارع.

وشدد المحافظ علي الشركة المنفذة للأعمال بمراعاة النسق الجمالي لأرصفة المشاة وان يكون لها طراز يعبر عن المظهر الحضاري للنيل و إنشاء رامبات بالجزيرة الوسطي وجانبي الطريق لتسهيل تنقل ذوي القدرات الخاصه بالإضافة الي تجديد كل الاسوار الحديدية بمسار ممشي شارع النيل في الجانب المقابل للكورنيش وتطوير الجراجات والساحات المتواجدة بذات المنطقة لتوحيد النسق الجمالي للطريق بأكمله.





كما وجه راشد مسئولي أحياء العجوزة والدقي بالتنسيق مع شركة الكهرباء ونقل اي غرف او اكشاك للكهرباء بعيدا عن مسار طريق المشاة واسوار كورنيش النيل .





وكلف هيئة النظافة والتجميل بإزاله عددا من الأشجار المتهالكة التي توقف نموها وتسئ للمظهر العام بالطريق واستبدالها بنخيل واشجار جمالية لتحسين الرؤية البصرية العامة بالطريق.