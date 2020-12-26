استمرار أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع والذي يجري تنفيذه بقرى ومراكز المحافظة ضمن خطة وزارة الري ويصل عددها في المرحلة الأولى حوالى 23 ترعة على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الرى.





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وتفقد اللواء الدكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة - خلال جولة ميدانية - أعمال تبطين التدبيش وتبطين ترعة المحيط بمركز القوصية رافقه خلالها هويده شافعى بدوى رئيس المركز وشاهد أعمال التبطين التي يجرى تنفيذها والتقى المهندسين المشرفين على المشروع ومسئولى الشركة المنفذة واستمع منهم إلى معدلات التنفيذ مصدرًا تعليماته بمراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها قبل عملية الاستلام الابتدائي للأعمال ومراجعة كافة الأعمال ميدانيًا وفقا للاشتراطات والمواصفات.







