برلماني: ملفات التعليم والصحة والبطالة على أجندة تنسيقية شباب الأحزاب

قال النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس النواب يضم كوكبة كبيرة من النواب أصحاب الخبرات وهناك تنوع أيديولوجي فى برلمان 2021، والجميع يهدف لخدمة المواطن المصري، مشيرا إلى أن جميع أعضاء التنسيقية يعملون بروح الفريق الواحد وتحت شعار "سياسة بمفهوم جديدة"، مشيرا إلى أن التنسيقية دائما لديها هدف وأن هدفهم في الفترة القادمة أن يقدموا برلمانا بمفهوم جديد.





وقال محمد تيسير مطر، على هامش استخراج كارنيه عضوية مجلس النواب اليوم السبت، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لديها أجندة تشريعية كبيرة ستتقدم بها خلال الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، بجانب أنه سيتم فتح جميع الملفات وتقديم حلول لها وبخاصة ملفات التعليم والصحة والبطالة ، وسوف يؤدي كل نائب دوره على اكمل وجه لدعم الدولة المصرية.





وأضاف أن المجلس الحالى يضم نوابا من مختلف الاحزاب السياسية التى ستعمل على إثراء الحياة السياسية وخدمة المجتمع.





ووجه النائب محمد تيسير مطر، رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لإتاحة الفرصة للشباب للتمثيل تحت قبة البرلمان، مؤكدا أن جميع الشباب يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية.





كما وجه مطر تحية شكر وتقدير لأهالى دائرته، قائلًا "مهما قلت مش هقدر اوفهم حقهم وان شاء الله اكون عند حسن ظنهم وتلبية كافة احتياجتهم خلال الفترة المقبلة".





كما وجه الشكر والتقدير للمستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، على حسن استقبال اعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين قائلا" حاجة روعه".





كان المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب، قد استقبل ظهر اليوم نواب شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بعد وصولهم لمقر البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية.





وحرص نواب التنسيقية على الحضور بشكل جماعي لاستخراج كارنيه المجلس، وذلك بعدما تقدموا بطلب الي أمانة مجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، والتي رأت عدم وجود مانع من حضورهم بشكل جماعي وإنهاء إجراءات استخراج الكارنيهات، لاسيما وأنهم نواب عن قائمة من أجل مصر نواب القائمة الذين قاموا باستخراج الكارنيهات خلال الأيام الماضية.





يذكر أن 230 نائبا من إجمالي 284 نائبا ممثلين عن القوائم الأربعة لقطاع القاهرة والصعيد والدلتا والجيزة أنهوا إجراءات استخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب، حيث أنهي فى اليوم الأول 75 نائبا عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا أوراقهم واستلام أوراق العضوية من إجمالي 100 نائب، واليوم الثاني أنهى 90 نائبا عن قائمة الجيزة والصعيد أوراق عضويتهم فى البرلمان من إجمالي 100 نائب، واليوم الثالث والأخير المخصص لنواب قائمتي وسط وشمال الدلتا أنهي 65 نائبا أوراقهم من إجمالي 85 نائبا.





وتوافد الخميس الماضى نواب القائمة الوطنية عن شرق وغرب الدلتا لمقر البرلمان لاستلام كارنيهات العضوية وتضم القائمة ٨٤ نائبا حضر بعضهم في اليوم الثالث لاستلام كارنيهات العضوية.



