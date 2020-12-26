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حوادث

تعرض لهبوط حاد.. وفاة شخص داخل سيارة أجرة بالقليوبية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:37 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
توفى شخص بوحدة المجازر بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية السبت داخل سيارة ميكروباص متجها إلى منزله بمنطقة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وكشفت التحريات، أن الركاب وقائد السيارة فوجئوا بوفاته أثناء جلوسه في السيارة وقاموا بنقله لمستشفى شبين القناطر التي أكدت وفاته بهبوط حاد في الدورة الدموية وصرحت النيابة بدفن الجثة.
تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شبين القناطر يفيد وفاة راكب أثناء جلوسه في سيارة أجرة في شبين القناطر.

وانتقل العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن المتوفي يدعى علي.ع.ر 35 عاما عريف شرطة بوحدة مجازة شبين القناطر وأنه أثناء توجهه إلى منزله بمنطقة منيا القمح بالشرقيه استقل سيارة ميكروباص وعقب دخوله السيارة توفى اثناء جلوسه وقام الركاب والسائق بنقله للمستشفى وتبين وفاته بهبوط حاد في الدورة الدمويه تم تحرير محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثه لعدم وجود شبهه جنائية.

من جانبه قال مصدر طبي بمديرية الصحة بالقليوبية أن المستشفى الخاص الذي تعرض لحريق بالعناية وأسفر عن إصابة 8 أشخاص ووفاة 7 آخرين قد صدر بحقها قرار بالغلق بسبب عدم استيفاء شروط الحماية المدنية من قبل العلاج الحر بمديرية الصحة وكانت معرضة للغلق الكلي لولا أنها وفقت أوضاعها وحصلت على قرار من وزارة الصحة بالفتح وإعادة العمل منذ شهر واحد فقط.

وأضاف المصدر ، أن المستشفي خاص وتستقبل الحالات كافة ومنها كورونا وتتبع إدارة لعلاج الحر بالمديرية وليست مخصصة للعزل ضمن المستشفيات الرسمية الحكومية ويتم التفتيش عليها من قبل إدارة العبور الصحية وليست تابعة لجامعة عين شمس أو أي جهة حكومية.

وأمر المستشار أحمد رجب رئيس نيابة العبور بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها بطلب التحريات في الحريق ومراجعة طفايات الحريق والأمن الصناعي داخل المستشفى وتكليف الإدارة الصحية وجهاز مدينة العبور بتشكيل لجنة لمعاينة الحريق وإعداد تقرير حول تراخيص المستشفى وتوافر الأمن الصناعي بها وندب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق.

وأشارت التحريات الأولية، أن ماس كهربائي نشب في أحد الأجهزة الطبية داخل غرفة العناية المركزة ما أدى إلى اشتعال الحريق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية، بورود بلاغ بنشوب حريق بالعناية المركزة بمستشفى الأمل في العبور.

وجرى الدفع بسيارتي إطفاء وإخلاء المرضي فيما تبين مصرع 7 أشخاص اختناقا وإصابة 8 آخرين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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