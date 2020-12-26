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حوادث

ندب المعمل الجنائى لفحص حريق مستشفى العبور

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:05 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة العبور بمحافظة القليوبية بانتداب المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق الذى نشب بمستشفى مصر الأمل الخاصة بمدينة العبور والذى أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين.
كما امرت النيابة بالتحفظ على مكان الحريق والاستعلام عن حالة المصابين وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

وكشفت المعاينة الأولية أن النيران اندلعت فى غرفة العناية المركزه بالمستشفى نتيجة ماس كهربائى وامتد النيران إلى باقى المستشفى وأسفر الحريق عن وفاة 7 مرضى وإصابة 5 آخرين.

وكان ٧ أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب ٥ آخرين فى حادث حريق مستشفى خاص بمدينة العبور مخصصة لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد.
تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالعبور.
وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق وتم إخلاء عدد من المرضى إلا أنه توفي 7 أشخاص نتيجة الاختناق وإصابة 5 أخرين.
 من ناحية أخرى، قررت نيابة قسم ثانٍ بنها، حبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطه وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة بعد بعد مطاردة مع الشرطة ، كما امرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات.
تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم الحداد رئيس مباحث القليوبية بورود معلومات تفيد بقيام تاجر للأقراص المخدرة ببنها بترويج وبيع الحبوب المخدرة على المتعاطين في وضح النهار بمنطقة مساكن الموالح ببنها.
وبإجراء التحريات تبين أن المتهم يدعي "ح. س. م" 36 سنة عاطل ومقيم مساكن الموالح ببنها التابعة لقسم ثان بنها وباستهداف المتهم أسرع محاولا الهرب إلا أن القوات تمكنت من ضبطه بالقرب من منزله وبحوزته 600 قرص مخدر ومبلغ مالى 1500 جنيه وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواة وتولت النيابة التحقيق.
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