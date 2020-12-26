المعاينة الأولية.. ماس كهربائي وراء حريق مستشفى العبور

كشفت المعاينة الأولية لاندلاع حريق في مستشفى خاص بمدينة العبور والذي أسفر عن مصرع وإصابة ١٢ شخصًا، عن أن وراء نشوب الحريق ماس كهربائى اندلع داخل المستشفى.









كما تبين أن الاختناق تسبب فى مصرع 7 من المرضى داخل العناية المركزة بسبب الاختناق؛ نتيجة أعمال الحريق وإصابة ٥ آخرين.





وكان 7 أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب 5 آخرون فى حادث حريق مستشفى خاص بمدينة العبور ومخصصة لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد.





تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بتلقيه بلاغًا بنشوب حريق بالرعاية المركزة لمستشفى الأمل بالعبور.





وعلي الفور، تم الدفع بسيارتي إطفاء لمكان الحريق، وتم إخلاء عدد من المرضى؛ إلا أنه توفي 7 أشخاص نتيجة الاختناق وإصابة 5 آخرين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





من ناحية أخرى، قررت نيابة قسم ثانٍ بنها، حبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطه وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة بعد بعد مطاردة مع الشرطة ، كما امرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات.





تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم الحداد رئيس مباحث القليوبية بورود معلومات تفيد بقيام تاجر للأقراص المخدرة ببنها بترويج وبيع الحبوب المخدرة على المتعاطين في وضح النهار بمنطقة مساكن الموالح ببنها.





وبإجراء التحريات تبين أن المتهم يدعي "ح. س. م" 36 سنة عاطل ومقيم مساكن الموالح ببنها التابعة لقسم ثان بنها وباستهداف المتهم أسرع محاولا الهرب إلا أن القوات تمكنت من ضبطه بالقرب من منزله وبحوزته 600 قرص مخدر ومبلغ مالى 1500 جنيه وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواة وتولت النيابة التحقيق.





من ناحية أخرى أصيب 10 عمال في حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص محملة بالركاب على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بوقوع حادث تصادم على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بدائرة مركز طوخ وعلى الفور انتقل المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز إلى موقع الحادث وتبين تصادم سيارة نقل بسيارة ميكروباص على طريق مصر إسكندرية الزراعي باتجاه القاهرة بين قرية السفاينة ومول العابد.





وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف وتبين إصابة 10 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي وتبين أن الحادث نتج عن اصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص كانت تنقل العمال من ثلاجة للموالح وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



