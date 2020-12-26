ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بالأسماء.. 8 مصابين فى حادث حريق مستشفى الأمل بالعبور

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:07 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
ينشر موقع صدى البلد الإخبارى أسماء المصابين فى حادث اندلاع حريق بمستشفى الأمل بالعبور بمحافظة القليوبية.

والمصابون هم "عصام ف م" 67 سنة اختناق وحروق الساق الأيسر و"سيلة أ ف " 74 سنة حروق بنسبة 75% الجسم كله و"سعاد ا ا " 67 سنة  ضيق بالتنفس وحروق من الدرجة الأولى و"رامي ح م" 40 سنة اختناق و"عصام ا م" 58 سنة اختناق و"علي م م" اختناق و"علي ج ح" 51 سنة اختناق و"نبوية ا م" بالإضافة إلى شخصين آخرين.

من جانبه كشف مصدر بمديرية الصحة في القليوبية أن المستشفى خاص وتستقبل الحالات كافة ومنها كورونا وتتبع إدارة لعلاج الحر بالمديرية وليست مخصصة للعزل ضمن المستشفيات الرسمية الحكومية ويتم التفتيش عليها من قبل إدارة العبور الصحية وليست تابعة لجامعة عين شمس أو أي جهة حكومية.

وأمر المستشار أحمد رجب رئيس نيابة العبور بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها بطلب التحريات في الحريق ومراجعة طفايات الحريق والأمن الصناعي داخل المستشفى وتكليف الإدارة الصحية وجهاز مدينة العبور بتشكيل لجنة لمعاينة الحريق وإعداد تقرير حول تراخيص المستشفى وتوافر الأمن الصناعي بها وندب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق.

وأشارت التحريات الأولية أن ماسا كهربائيا نشب في أحد الأجهزة الطبية داخل غرفة العناية المركزة ما أدى إلى اشتعال الحريق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية، بورود بلاغ بنشوب حريق بالعناية المركزة بمستشفى الأمل في العبور، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء وإخلاء المرضي فيما تبين مصرع 7 أشخاص اختناقا وإصابة 10 آخرين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
Advertisements
Advertisements

عام التغلب على الوباء.. الحزب الشيوعي الصيني يقدم كشف حسابه: سيطرنا على كورونا

التعليم العالي تنفي صحة القرار الوزاري بتأجيل امتحانات الفصل الأول

التعليم العالي: لا صحة لتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد.. والامتحانات في موعدها

ردا على قلق الأهالي من كورونا الامتحانات.. التعليم تعلن إجراءاتها الاحترازية

باستثناء مونديال اليد..الأولمبية تمنع إقامة البطولات داخل الصالات بسبب كورونا

وزير التربية والتعليم يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات

منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب من سلالة كورونا الجديدة

خلعت ملابسها لـ ثري عربي بـ3 آلاف جنيه.. أول اعتراف لسيدة بالتعري علي موقع تواصل شهير

واقعة غريبة.. طرد سيدة من مطعم بسبب ملابسها

كورونا يضرب البرلمان الجديد.. وفاة 3 نواب بعد فوزهم في الانتخابات

الخشت: علاج كورونا للعاملين بجامعة القاهرة مجانًا.. و50% خصما للأقارب

عقب تلقيه لقاح موديرنا.. طبيب أمريكي يتعرض لأزمة صحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار سيتروين سي إليزيه موديل 2021

تصل لـ 5 ملايين جنيه.. أسعار لاند روفر 2020 - 2021 في مصر

بإطلالة أنيقة.. زوجة ماجد المصري تتألق برفقته في أحدث ظهور لها