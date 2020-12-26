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فن

فيديو فوبيا لـ أماني السويسي يحقق ١٧٠ ألف مشاهدة على تيك توك

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:31 م
صدى البلد
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سعيد فراج - محمد نحلة
بعد سلسلة من النجاحات التي جمعت المطربة أماني السويسي ولايف ستايلز ستوديوز، أصدرت الشركة فيديو كليب جديد بعنوان "فوبيا" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

الفيديو كليب من إخراج عادل سرحان ،ومثلت أماني السويسي دور الدمية، اضافة لأدائها العديد من التابلوهات الإستعراضية الخفيفة في قالب راقص.

“فوبيا” كلمات سيد حسن، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع تميم ، وسيتم بث العمل بالتوازي عبر باقة من أهم القنوات العربية وأهم المنصات الرقمية والإذاعية ، وقد حقق الإعلان الترويجي لفيديو كليب أماني السويسي الجديد "فوبيا" عبر حساب الشركة الرسمي على تيك توك اكثر من 170 ألف مشاهدة بعد يومين من إصداره بشكل حصري على التطبيق.

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