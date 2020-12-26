بالأسود.. ريا أبي راشد تشارك متابعيها فتح هدايا الكريسماس

حرصت الإعلامية ريا أبي راشد على مشاركة متابعيها فيديو جديد لها وهي تقوم بفتح هدايا الكريسماس، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت ريا أبي راشد بإطلالة أنيقة وعصرية وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وظهرت ريا أبي راشد مرتدية جمبسوت باللون الأسود من القطيفة بتصميم الأوف شورليدز واختارت عليه حذاء من الجلد باللون الأسود والذهبي، وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة ومميزة .
وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة تسريحة الويفي الناعمة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
ولم تتكلف ريا أبي راشد في وضع الماكياج؛ حيث اختارت وضع اللون الكشمير كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآي لاينر لتبرز جمال عينيها، وطلاء الأظافر باللون الاحمر.
ولم تتكلف ريا ابي راشد بارتداء الاكسسوارات؛ حيث انها اكتفت بإختيار قرطين وقلادة ناعمة باللون الذهبي ، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها .
وولدت ريّا أبي راشد في 12 مايو 1977، وهي مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تليفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003.
وتقوم ريا أبي راشد منذ عام 2010 بتقديم برنامج المواهب الشهير "أرابز جوت تالنت" إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر، كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص "سكووب"، الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.
وبدأت ريا أبي راشد حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن.
وتتحدث ريا أبي راشد عدة لغات بطلاقة، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، وهو ما جعلها قدوة للكثير من السيدات، بالاخص بعد معرفتهم قصة محاربتها للسرطان، وعدم يأسها أمام هذه المحنة.
وتعتبر ريّا أبي راشد أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج "سكووب" في عام 2005 الذي تقوم ريّا فيه بمحاورة نجوم الغرب. وتعتبر ريّا برنامج "سكووب" من أهم إنجازاته كـ محاورة خاصة.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..