عميدة إعلام القاهرة: دعم مادي لغير القادرين لعمل باقات إنترنت للامتحانات

قالت الدكتور هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة أن الكلية تقدم للطلاب غير القادرين (طلاب التكافل) دعم مادي 200 جنيه لعمل الباقات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأضافت "مصطفى" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن الكلية حريصة على تقديم كل الخدمات وتسخيرها للطلاب، ومساعدتهم خاصة مع إجراء الامتحانات (أونلاين) من خلال منصة بلاك بورد والتي أطلقتها الجامعة، حيث يتم تقديم هذه المساعدات من خلال رعاية الشباب، حيث يوجد قائمة بأسماء الطلاب المستحقين لهذا الدعم.





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وأوضحت، أنه سيتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول 9 يناير القادم، وتكون الامتحانات (أونلاين) على بلاك بورد، حيث يعقد بهذا الشكل لجميع المستويات بالكلية من الفرقة الأولى وحتى الفرقة الرابعة، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب وتقليل الأعداد ومنع التجمعات لعدم انتقال فيروس كورونا، كما يكون الامتحان بنظام.

وكانت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة قد أوضحت أن الكلية تقوم بعمل دورات دائمة ومستمرة للطلاب وكذلك أعضاء هيئة التدريس على منصة بلاك بورد لزيادة الخبرات ومواجهة أي مشكلات قد تواجههم أثناء استخدامهم لها، مشيرة إلى استمرار الكلية في تقديم هذه الدورات بصفة مستمرة لمنتسبيها سواء للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس.