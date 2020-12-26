محافظ البحر الأحمر: الكشف الطبي على 2109 من أبناء حلايب وشلاتين

وجه محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم السبت، الشكر لجامعة عين شمس بصفة عامة برئاسة الدكتور محمود المتيني، ولأعضاء القافلة التنموية من كلية الطب بالجامعة بصفة خاصة، لجهودهم في توقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج مجانًا للمواطنين بالشلاتين وحلايب وأبورماد من خلال القافلة التي شملت مختلف التخصصات واستمرت لمدة ثلاثة أيام متواصلة من يوم الأربعاء وحتى أمس الجمعة، وذلك بناء على البروتوكول الموقع مع مديرية الشئون الصحية برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.





أوضح المحافظ أن القافلة الطبية العلاجية أجرت الكشف الطبي على 2109 حالة، وقامت بتحويل عدد من الحالات لاجراء عمليات متنوعة، بعض الحالات تم تحويلها إلى مستشفى الشلاتين، وبعضها إلى مستشفيات جامعة عين شمس، لافتًا إلى أنه تم توزيع الكمامات على المترددين على العيادات المختلفة، ومراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.





أشار محافظ البحر الأحمر إلى أن هذه القافلة تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحيّة والعلاجية لأبناء المحافظة بمختلف المدن، لافتًا إلى أن هناك دعم كبير من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.





من ناحية أخرى أوضح المحافظ أن الإهتمام بمدن الجنوب يشمل أيضًا الجوانب التعليمية والتوعوية، حيث نظمت إدارة تعليم الكبار بالشلاتين عدة فعاليات، وسلمت 40 شهادة محو أمية، وعقدت اختبارات قياس مستوى ل 30 دارس، لافتًا إلى أنه حرصًا من إدارة جامعة عين شمس على رفع الوعي الثقافي لدى أبناء مدينتي الشلاتين وحلايب، قامت بتنظيم 3 حملات توعوية، الحملة الأولى بعنوان "الانتماء وحب الوطن"، والثانية بعنوان "مهارات الاتصال الفعال لتقديم خدمة طبية متميزة"، والثالثة بعنوان "الأهداف الدولية لسلامة وأمان المرضى".



