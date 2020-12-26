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تعليم

الأعلى للجامعات يحسم مصير الامتحانات.. والتعليم العالي تؤكد إجراءها في موعدها

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:52 م
التعليم العالى
التعليم العالى
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نهلة الشربيني
عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري اليوم، بجامعة الفيوم، والذي نفت الوزارة على هامش انعقاده ما تم تداوله من قرارات تنص على تأجيل الامتحانات وتوقف الدراسة، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


واوضحت وزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان رسمي لها أن القرار المنسوب للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والذي يخص تعطيل الدراسة في الجامعات ، بالاضافة إلى تحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل والذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي هو قرار عار تماما من الصحة. 

واضافت الوزارة أنها اتخذت كافة الاجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات، كما انه تم إبلاغ جميع الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد مزوري القرار والذين قاموا بتروجيه على مواقع التواصل الاجتماعي. 


كان مجلس الجامعات الخاصة والأهلية عقد اجتماعا الخميس الماضي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور محمد حلمى الغر أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك في مقر الجامعة البريطانية فى مصر بالشروق. 


وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ التوازن بين حضور الأساتذة والطلاب والعاملين في الجامعات بحيث تكون بأعداد محددة، وذلك يعود لما تراه كل جامعة بما يضمن انتظام سير العملية التعليميةفب الجامعات، بالاضافة إلى إجراء الإمتحانات الفصل الدراسى الأول (الميدترم) وذلك من ناحية، بينما الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية إلى جانب الوقائية اللازمة لتجنب انتشار فيروس كورونا من ناحية أخرى. 


واوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه حاليا جار ميكنة كافة إجراءات المنظومة التعليمية وذلك سواء الامتحانات الإلكترونية أو الخدمات الطلابية، كما طالب رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية بالمشاركة فى المنصات التعليمية المختلفة. 


وفى بداية الاجتماع، وقف جميع أعضاء المجلس دقيقة حداد على روح الدكتور محمد شبل الكومى رئيس جامعة مصر الدولية، والذي هو أحد النماذج المصرية المشرفة للنهوض بمنظومة التعليم العالى الخاص فى مصر، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

ووجه أعضاء المجلس التهنئة إلى الدكتور صديق عبد السلام لتوليه رئاسة جامعة الأهرام الكندية اعتبارا من يناير 2021، متمنين لسيادته دوام التوفيق والسداد.

كما وجه الوزير الحضور بضرورة زيادة الاهتمام ببرامج البحث العلمى قي الجامعات الخاصة ذلك إلى جانب العملية التدريسية وذلك بما يسهم فى تحسين تصنيف الجامعات الخاصة عالميا، وذلك خاصة أنها تضم نخبة متميزة من الأساتذة والباحثين. 

  وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر دشنوا هاشتاج عن توقف الدراسة في مصر .. وتصدر الهاشتاج الموقع خلال ساعات من انطلاقه ، وتوجه من خلاله الطلاب وأولياء الأمور الطلب من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بوقف الدراسة بسبب التخوفات من انتشار فيروس كورونا في ظل الموجة الثانية له. 


وجاء رد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ، ردا على تساؤلات الطلاب انه لا نية لاستبدال الامتحانات بابحاث ، مؤكدة: استعدوا للامتحانات.
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