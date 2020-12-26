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رياضة

عاجل.. تأجيل بطولة الدوري العام الممتاز لكرة السلة بسبب كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:35 م
كرة السلة
كرة السلة
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حسام الحارتي
أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة بيانًا رسميًا عصر اليوم السبت بناءً على الخطاب الوارد من اللجنة الأولمبية الخاص بمواجهة انتشار فيروس كورونا بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية.

وجاء بيان المجلس كالتالي:بناء على الخطاب الوارد من اللجنة الاولمبية المصرية اليوم 26/12/2020 والخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المتضمنة الأكواد المعتمدة من اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة بإقامة مختلف الانشطة والبطولات وخاصة المقامة على صالات مغطاة، فقد قرر مجلس ادارة الاتحاد بجلسته بتاريخ 26/12/2020 ما يلى: 

1ـ عمل مسحات لجميع الفرق المشاركة فى نهائيات بطولة الدوري العام الممتاز (أ) والمرتبط رجال وسيدات والمقامة على صالة نادى القناة خلال الفترة من 26 الى 30/12/2020.
2ـ تأجيل مباريات بطولة الدوري العام الممتاز والمرتبط (أ) سيدات والمقامة اليوم 26/12/2020 الى يوم الاحد 27/12/2020 لفرق السيدات فقط.
3ـ استكمال باقي المباريات طبقا للجدول المعلن سابقًا.
4ـ فتح باب التصعيد من مرحلة 18 سنه و 20 سنه الى الدرجة الاولى دون الاشتراط الى العدد وبدون الالتزام بمرحلة واحدة فقط ( استثنائيا ).
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