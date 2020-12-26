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رياضة

توتنهام الفائز الأول.. بوكيتينو يقترب من تدريب باريس سان جيرمان

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:51 م
بوكيتينو
بوكيتينو
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مجدي سلامة
اقترب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لنادي توتنهام الإنجليزي من تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة القادمة بعد إقالة توماس توخيل من تدريب الفريق .
وقالت صحيفة ميرور الإنجليزية: "إن بوكيتينو اقترب من تولي تدريب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة القادمة خصوصًا بعد تقاعده عن العمل منذ عام 2019".

وتابعت: "الفائز الوحيد من تلك القصة هو نادي توتنهام الإنجليزي حيث كان مسئولو الفريق يدفعون راتبه حتى الآن حتى بعد رحيله عن الفريق العام الماضي".

واختتمت: "النادي اللندني استمر في دفع راتب بوكيتينو البالغ 8.5 مليون جنيه إسترليني سنويًا بسبب بند الرواتب المُدرج في العقد المربح الذي وقعه في 2018 - والذي كان يهدف إلى إبقائه في ملعب توتنهام هوتسبير حتى عام 2023".
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