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رياضة

حجازي أساسيًا مع الاتحاد أمام الهلال في كلاسيكو السعودية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:00 م
حجازي
حجازي
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القسم الرياضى
أعلن البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد السعودي، عن تشكيل فريقه لمباراة الكلاسيكو أمام الهلال، والمقرر لها مساء اليوم، السبت، على ملعب الملك فهد ضمن مواجهات الجولة الـ 10 من دوري المحترفين السعودي.
ويلتقي الفريقان في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويشارك أحمد حجازي مدافع منتخب مصر في التشكيل الأساسي للاتحاد، ويعد هذا هو الكلاسيكو الأول لحجازي في السعودية.

ويلعب الاتحاد بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي
خط الدفاع: سعود عبدالحميد – زياد المولد – أحمد حجازي – مهند القشنيطي
خط الوسط الدفاعي: كريم الأحمدي - عبد الاله الملكي
خط الوسط الهجومي: عبدالرحمن العبود - رومانيهو – عبدالعزيز البيشي
في الهجوم: بريجوفيتش

ويأتي نادي الاتحاد في المركز الخامس من ترتيب دوري محمد بن سلمان وبرصيده 14 نقطة من 9 مباريات أيضا، حيث تمكن النمور من الفوز في 3 مباريات وتعادل في 5 وخسر مواجهة واحدة.
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