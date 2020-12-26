الإفتاء توضح مدى جواز الاقتراض من البنك لشراء شقة.. فيديو

هل يجوز الاقتراض من البنك لشراء شقة.. سؤال ورد إلى عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





قال عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الإقتراض لشراء شقة من البنك إذا لم يجد الشخص مخرجًا لهذا الأمر سوى الإقتراض.





وأضاف " عثمان" عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع " يوتيوب "، أنه إذا استطاع المسلم أن يحصل على تمويل من البنك لشراء الشقة يكون أفضل بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه.





واختتم " فإن لم يستطع ذلك وكانت أحواله قد تأثرت كثيرًا بسبب عدم امتلاك شقة ودفع الإيجار الكثير شهريا، ويمتلك الشقة ويقسط ثمنها وتسهل معيشته؛ فيجوز له ذلك ".





و قال الدكتور الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء إن السكن من قبيل الحاجات واحيانا يكون من الضروريات، فإذا كان الاقتراض من البنك لشراء شقة للضرورة القصوى فهذا جائز.





وأضاف الورداني خلال اجابته على أسئلة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء: اذا كان الشخص المقترض لشراء الشقة لا يستطيع توفير ثمن الإيجار الجديد المرتفع الثمن، فهذا يجوز له الاقتراض لشراء الشقة بشرط ان يأخذ المبلغ من البنك ويشتري به الشقة مباشرة، أما إذا كان الاقتراض للاستهلاك فقط فهذا غير جائز ، لأن القاعدة الفقهية تقول: " كل قرض جر نفعا فهو ربا" .









وقال أحمد وسام، أمين الفتوى إن القرض لسداد دين الأصل فيه عدم الجواز، إلا إذا كانت هناك ضرورة حقيقية وشديدة وليس هناك سبيل آخر للتخلص من تبعات الدين إلا أخذ هذا القرض فخذوه، ثم بعد ذلك عندما ييسر الله لك أمرك فسدده".





تراكمت علي الديون فهل يجوز الاقتراض؟

تراكمت عليا الديون، ولا يوجد معى مال لتسديد ما عليا من مال فهل يجوز اقتراض مبلغ لسداد ما عليا ؟، سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





ورد العجمي، قائلًا: نعم، يجوز لك الإقتراض لأنك فى حاجة ضرورية للمال ولا يوجد معك ما تسدده، فهذا جائز شرعًا لأن هذه حاجة ضرورية.



