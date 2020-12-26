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رياضة

الزمالك يفاوض شيكابالا وجنش للتجديد لموسمين

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:02 م
شيكابالا وجنش
شيكابالا وجنش
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منتصر الرفاعي- ملك موسي
حرص مسئولو نادى الزمالك علي عقد اجتماع مساء اليوم مع محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمود جنش، لاعبى الفريق الأبيض.

يأتي هذا للتفاوض حول تجديد تعاقدهما مع النادى الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، فى إطار سياسة إدارة النادى بإنهاء ملف تجديد تعاقد اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى.

ومن المنتظر الانتهاء من تجديد عقود كل من  يوسف أوباما وفرجانى ساسى بخلاف الثنائى شيكابالا وجنش.


وعرض مسئولو نادى الزمالك على جنش وشيكابالا التجديد لموسمين بداية من الموسم المقبل، مع منحهما حرية تحديد مستقبلهما بعد نهاية الموسم الأول من العقد الجديد.

ويسعي أعضاء لجنة الكرة بنادى الزمالك لحسم ملف تجديد الاعبين خلال الساعات المقبلة وتحديدا قبل فتح باب القيد الشتوى فى يناير المقبل.

ويحق للاعبين الأربعة التوقيع لاى ناد بداية من يناير والانضمام بدون مقابل فى نهاية الموسم، وفقا للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " .
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