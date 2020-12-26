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حوادث

النقض تخفف حكم الإعدام لـ المؤبد لمتهم أشعل النار في مواطن ووفاته بالإسكندرية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:17 م
محاكمة
محاكمة
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محمد عبدالله
قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم لاتهامه بقتل اخر في الإسكندرية اصدرت محكمة الجنايات حكما بإعدامه وفي الموضوع بتصحيح الحكم للمؤبد.

وتضمن منطوق الحكم اولا بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلا وفى الموضوع برفضه ثانيا بقبول عرض النيابة العامة للقضية وفى الموضوع بتصحيح الحكم المعروض بجعل العقوبة السجن المؤبد بدلا من عقوبة الاعدام.

وتعود تفاصيل القضية عندما قضت محكمة جنايات الإسكندرية بإعدام المتهم لاتهامه بقتل مواطن باحدي الطرق بالإسكندرية بعدما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطار يفيد بإشعال المتهم النيران في المجني عليه ما أدت إلى وفاته في الحال وتداول القضية في عدة جلسات حتي صدور حكم الاعدام .

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة أن المتهم قد عقد النية على قتل المجني علية وأنه سكب زجاجة معبأة بمادة بترولية بنزين وأشعل به النيران أمام المارة في الطريق العام.
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