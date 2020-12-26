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أخبار البلد

السيسي يوجه بمواكبة التطور التكنولوجي في الإعلام لإتاحة المعلومات الصحيحة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:24 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "استراتيجية عمل وزارة الدولة للإعلام".

وقد وجه  الرئيس بالعمل المستمر من أجل مواكبة التطور التكنولوجي المتنامي في مجال الإعلام والارتقاء بآليات التواصل مع جميع فئات المجتمع، بهدف إتاحة المعرفة والمعلومات الصحيحة والدقيقة من المصادر الموثوقة، الأمر الذي يعزز من الوعي المجتمعي ويدعم الحفاظ على الهوية المصرية.


وقد عرض أسامة هيكل أبرز محاور استراتيجية عمل وزارة الدولة للإعلام، والتي تهدف إلى ترسيخ الالتزام بمبادئ وقيم العمل الإعلامي، وضمان التحلي بالمصداقية والشفافية في عمل وسائل الإعلام المختلفة، فضلًا عن تعزيز الاهتمام بالتربية الفكرية والإعلامية للأجيال الجديدة، إضافةً إلى تطوير نظم التدريب للكوادر الإعلامية، وزيادة القدرات المؤسسية لوسائل الإعلام المختلفة في التعامل مع الأحداث المحلية والدولية.

كما استعرض وزير الدولة للإعلام رؤية الوزارة تجاه رقمنة الإعلام المصري وفق أحدث النظم التكنولوجية، وذلك بهدف صياغة منظومة إعلامية متطورة قادرة على استيعاب أكبر عدد ممكن من الجمهور، والاستفادة من المحتوى الإعلامي والثقافي المصري الثري.
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