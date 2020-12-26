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أخبار البلد

بدء فورى للمرحلة الأولى.. السيسي يتابع المخطط التنفيذى لتطوير 1000 قرية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:35 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان  الرئيس تابع خلال الاجتماع المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير ١٠٠٠ قرية على مستوى الجمهورية، حيث اطلع على قائمة مراكز المدن المقترحة التي سيتم العمل على تطوير التجمعات الريفية والقروية بها، والتي تشمل ٥٠ مركزًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.

وقد وجه بالبدء الفوري في المراحل التنفيذية الأولى للمشروع في شهر يناير القادم ٢٠٢١ وباشتراك كافة الأجهزة الحكومية المعنية.
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