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أخبار البلد

السيسي يتابع مخطط المشروعات المستقبلية للمزارع السمكية بالتعاون مع الخبرة الأجنبية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:23 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء حمدي بدين رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية.

 وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان  الاجتماع تناول "استعراض مخطط المشروعات المستقبلية للمزارع السمكية بالتعاون مع الخبرة الأجنبية".

وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود تنويع التكنولوجيا المطبقة في قطاع الاستزراع السمكي بالاشتراك مع أرقى الخبرات الأجنبية بهدف زيادة الإنتاج وتلبية الاحتياج المحلي.

وقد وجه الرئيس باستكمال كافة أركان الدراسات الهادفة الي تطبيق تقنيات متنوعة وحديثة في الاستزراع السمكي، وذلك بهدف ضمان عوامل النجاح وتحقيق النتائج المرجوة للمشروعات المخطط لها بزيادة الانتاج وامتلاك القدرة لدعم المسار الوطني لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك بالتكامل مع المشروعات القائمة ذات الإنتاج والعائد المتميز من المزارع السمكية.
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