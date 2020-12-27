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القليوبية تنتصر على العشوائيات وترفع الحصار عن 11 منطقة تحت قبضة الضغط العالي بشبرا الخيمة بتكلفة750 مليون جنيه .. المشروع ينهى معاناة 11 ألف أسرة مهددة بخطر الكهرباء

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:10 ص
القليوبية تنتصر على
القليوبية تنتصر على العشوائيات
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إبراهيم الهوارى
  •  محافظ القليوبية ومدير تطوير العشوائيات يتفقدان أعمال تطوير منطقة كابلات شبرا الخيمة
  • المشروع يأتى فى اطار توجيهات القيادة السياسية بتأمين المناطق الخطرة
  • الانتهاء من رفع كافة الأسلاك الهوائية خلال 15 يوما وازالة خطورتها على السكان


تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات أعمال تطوير منطقة كابلات الضغط العالي بحي شرق شبرا الخيمة.

وقال محافظ القليوبية أن خطة المحافظة لتطوير العشوائيات تأتى فى اطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تأمين كافة المناطق الخطرة  مشيرا الى إن المناطق التي تم رفع الضغط العالي منها  يقطنها أكثر من 11 ألف أسرة، كانت مهددة بخطر المجال الكهربائي "الضغط العالي" والتي كانت تتسبب في العديد من الحوادث.

وأضاف أنه تم التنسيق بين المحافظة والصندوق ووزارة الكهرباء ومحافظة القاهرة، وإعداد خطة لإحلال الخطوط الهوائية بأخرى أرضية تمر بالكامل في نطاق محافظة القاهرة وبناء عليه فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهات الأربعة وتم تنفيذ المشروع وإحلال الخط، وهو ما يعمل على تأمين تلك المناطق وإزالة الخطورة عنها.

وتابع الهجان أنه سيتم الانتهاء من رفع كافة الأسلاك الهوائية خلال 15 يوما مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بتطوير المناطق العشوائية لما لها من مخاطر اجتماعية وأمنية واقتصادية تهدد أمن المجتمع.

 وأوضح أن تكلفة المشروع بلغت 750 مليون جنيه تحملها صندوق العشوائيات بالكامل بهدف إزالة الخطورة على 15 منطقة غير آمنة منها 11 منطقة بنطاق حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية و4 مناطق بنطاق محافظة القاهرة.

وأضاف المحافظ أن التطوير سيشمل المنطقة بالكامل وإعادة توطين السكان مع تطوير البنية الأساسية لموقع المشروع وتحسين المرافق والخدمات اللازمة  مؤكدا أنه مع الانتهاء من تحويل الضغط العالي لكابلات أرضية ستصبح القليوبية خالية من المناطق غير الآمنة والتي كانت تتسبب في العديد من الحوادث.

من جانبه قال مدير صندوق تطوير العشوائيات أن مصر بذلت جهدا كبيرا في تطوير العديد من المناطق الشعبية مؤكدا أن تكلفة تطوير المناطق غير المخططة تقدر بنحو 318 مليار جنيه حيث تم الانتهاء من 53 منطقة وجارى العمل فى 79 منطقة اخرى.

وتابع أنه وفقا لرؤية مصر 2030 سيتم القضاء تماما على المناطق العشوائية غير المخططة بالاضافة الى تخصيص 38 مليار جنيه لتطوير المناطق الغير آمنة و 44 مليار جنيه لتطوير الأسواق العشوائية على مستوى المحافظات بالإضافة الى مبادرة رئيس الجمهورية بتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية وإنشاء مدن جديدة على غرار مشروع الاسمرات وبشائر الخير بتكلفة 200 مليار جنيه.

واشار الى ان المرحلة القادمة سوف تشهد افتتاح العديد من المشروعات فى ربوع مصر منها المرحلة الخامسة لمشروع بشائر الخير ومعا فى مدينة السلام ومشروع حلايب وشلاتين بجنوب مصر ومنطقة الخيالة فى مصر القديمة ومدينة العمال فى المنيا وغيرها من المشروعات الجديدة فى المحافظات.

وقال صديق إن صندوق العشوائيات انتهى من تطوير 296 منطقة عشوائية غير آمنة، تحولت إلى مناطق أمنة، كما وفرت 180 ألف وحدة سكنية، من إجمالي 240 ألف وحدة في 357 منطقة، ضمن الخطة الكاملة، مشيرًا إلى أنه لم تعد داخل مصر أي منطقة عشوائية غير آمنة حيث يسير المشروع بخطى ثابتة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح صديق أن عام 2021 سيكون بمثابة الحصاد لعدد كبير من المشروعات التي يقوم بها الصندوق حيث من المتوقع افتتاح مشروعات الخيالة بمصر القديمة ويوفر 2520 وحدة ومعًا بمدينة السلام ويوفر 4430 وحدة، وحلايب وشلاتين للمنازل البدوية بنحو 1300 وحدة إلى جانب 1260 وحدة في 4 مدن بمحافظة البحر الأحمر، فضلا عن 15 ألف و600 وحدة بمشروع بشاير الخير 5 بالإسكندرية و68 وحدة بيت بدوي في الجبيل بمدينة الطور، و416 وحدة في شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وأكد صديق أن مشروع تغيير الكابلات الهوائية للضغط العالي بأخرى أرضية هو ثمرة التوجيهات الرئاسية بتأمين حياة صحية للمواطنين في المناطق التي يمر بها التيار الكهربائي مشيرا إلى أن قيمة المشروع في البداية كانت تتعدى 2 مليار جنيه، ولكن بلغت مع التنفيذ 750 مليون جنيه بالتنسيق مع الكهرباء ومحافظتي القليوبية والقاهرة.

وأوضح أن الكابلات الأرضية توفر في استهلاك الكهرباء عكس شبكات الضغط العالي الهوائية، بجانب التخلص من مخاطر الصعق الكهربائي ومشكلات تلف الأجهزة الكهربائية بمناطق الضغط العالي مشيرا إلى أن المشروع يعد مشروعا نموذجيا لربوع مصر كلها للقضاء علي المناطق غير الآمنة من الدرجة الثالثة التي تمثل خطورة على صحة المواطنين ويعد الأكبر من نوعه في محافظات مصر ومن المقرر تعميمه في مناطق أخرى تعاني من نفس المشكلة.
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