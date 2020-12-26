مخترع لقاح كورونا يحسم الجدل حول أعراضه الجانبية ويوجه تحذيرا لمتلقي الدواء

أعلن أوجور شاهين، مخترع لقاح فيروس كورونا والمدير التنفيذي لشركة "بيونتيك" المصنعة للقاح بالتعاون مع شركة "فايزر" أن شركته ستتعاون مع الشركات الأخرى، من أجل إنتاج عدد كافي من اللقاحات وتوزيعها حول العالم.





وقال شاهين في مقابلة صحفية، إن شركته تهدف لإنتاج 1.3 مليار جرعة من لقاح كورونا بحلول نهاية 2021، مشيرًا إلى أن 70% من سكان العالم سيحتاجون لتطعيمهم باللقاح بحلول الشتاء المقبل لكي يعودوا إلى حياتهم العادية، وفقًا لوكالة "رويترز".





وأضاف: "نريد أن ننتج أكثر من مليار جرعة مع شركة فايزر العام المقبل. نريد توزيعهم لأكثر من 80 دولة.. هذا ليس سهلًا، فاللقاحات يتم صناعتها بطريقة معقدة، ولكننا سنبدأ في التعاون مع الشركات الأخرى مجددًا".





وتابع: "إذا تمكنا من تنفيذ خططنا بشأن كيفية زيادة الإنتاج، فيمكننا الكشف عنها في يناير أو فبراير. أعتقد أنه يمكننا زيادة الإنتاج، لكن ليس لدينا خطة مضمونة بعد."



