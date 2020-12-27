رغم أنها تحت الإنشاء.. العاصمة الإدارية الجديدة أول مدينة عربية رقمية في 2021

قال المهندس محمد خليل ، رئيس قطاع التكنولوجيا بالعاصمة الإدارية الجديدة ، إن الاستثمار فيها يجذب الأفراد، لافتأ إلى أنها تتمتع بتنوع تجارى ، إدارى ، وتكنولوجى .









وأوضح " خليل " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة والمذاع عبر فضائية المحور أنه يوجد شركات كثيرة متعددة شاركت فى العاصمة الإدارية الجديدة ومنها الصينية ، الأمريكية ، وأوروبية، مؤكدأ ان العاصمة الإدارية الجديدة تمتلك بنية تحتية قوية تخدم الاستثمارات كافة.









وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة مرشحة للمركز الأول للمدينة العربية الرقمية لعام 2021 رغم كونها تحت الانشاء ، لافتأ إلى أنه جارى الانتهاء من مركز إدارة المدينة، ومركز بيانات لتقديم خدمات على أعلى مستوى .









ولفت إلى عدم وجود أى احتكار لخدمات العاصمة الإدارية الجديدة لافتأ إلى أن هناك عروض تقدمت لهم فى" البيزنس" ولكن لم يتم قبول أى شراكة قبل التقييم الفنى .