مسئولو الزمالك يطلقون اسم أحمد البكري على قاعة بالمبنى الاجتماعي

أطلق مسؤولو نادي الزمالك اسم المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة الذي توفي مؤخرا متأثرا بفيروس كورونا على إحدى قاعات المبنى الاجتماعي بالنادي تخليدا لذكراه.
وتوفي المستشار أحمد البكري رئيس النادي إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة نتيجة اصابته بفيروس كورونا بعد أسابيع قليلة من توليه مسئولية إدارة نادي الزمالك.
وأكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالنادي أن المستشار هشام إبراهيم القائم بأعمال رئيس اللجنة الثلاثية قرر إطلاق اسم المستشار أحمد البكري على احدى قاعات المبنى الاجتماعي لنادي الزمالك تقديرًا لدوره البارز في المرحلة التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.