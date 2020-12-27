أبرزهم الشعراوي وجاد الحق والحصري.. علماء تخرجوا في المعهد الأحمدي بطنطا

المعهد الأحمدي بطنطا بمحافظة الغربية، والمنسوب إلى مسجد السيد البدوي، أحد المساجد الكبرى في مصر، له مكانة كبيرة وتاريخ طويل، حيث تخرج منه علماء أفذاذ وقراء للقرآن جابوا مشارق الأرض ومغاربها.





كان نظام الدراسة في جامع السيد البدوي بنظام الحلقات كما كان ومازال في الجامع الأزهر الشريف، واستمر كذلك حتى بناء المعهد الأحمدي عام 1914 وصار أحد قلاع التعليم الأزهري في مصر.





أعلام ومشاهير تخرجوا من المعهد الأحمدي بطنطا





مصطفى إسماعيل

وُلِد الشيخ في محافظة الغربية عام 1905م، ونشأ في أسرة كريمة متدينة، ولما صار عمره خمس سنوات ألحقَه والده بكُتَّاب القرية كعادة أهل القرية؛ فحَفِظَ القرآن الكريم وأتمَّه في الثانية عشرة من عمره، ثم ألحقه والدُه بالمعهد الأحمدي بطنطا؛ ليُتمَّ دراسة القراءات وأحكام التلاوة.





الشيخ الحصري

أدخله والده الكُتاب فى عمر الأربع سنوات ليحفظ القرآن، وأتم الحفظ فى الثامنة من عمره.. كان يذهب من قريته إلى المسجد الأحمدى بطنطا يوميًا ليحفظ القرآن، وفى الثانية عشرة انضم إلى المعهد الدينى فى طنطا، ثم تعلم القراءات العشر بعد ذلك فى الأزهر.





الشيخ جاد الحق علي جاد الحق

تلقى الشيخ جاد الحق، تعليمه الأولى في كتاب القرية في كتاب الشيخ سيد البهنساوى، فحفظ القرآن على يده ، وتعلم مبادئ القراءة والكتابة، ثم التحق بالمعهد الأحمدي بطنطا، وأنهى هناك المرحلة الابتدائية به، وانتقل عقب ذلك إلى المرحلة الثانوية، واستكملها في القاهرة في معهدها الديني بالدراسة، وبعد اجتيازه لها التحق بكلية الشريعة، وتخرج فيها سنة 1944.





الشيخ محمد متولي الشعراوي

عين الإمام الشعراوي، مدرسًا بمعهد طنطا الأزهري وعمل به، ثم نقل إلى معهد الإسكندرية، ثم معهد الزقازيق، وأعير للعمل بالسعودية سنة 1950م، وعمل مدرسًا بكلية الشريعة، بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، وعين وكيلًا لمعهد طنطا الأزهري سنة 1960م





محمود علي البنا

الشيخ محمود علي البنا من أشهر قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي ولد في قرية شبرا باص مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية شمال مصر يوم 17 ديسمبر 1926، وحفظ القرآن الكريم في كتاب القرية على يد الشيخ موسى المنطاش، وأتم حفظه في الحادية عشرة، ثم انتقل إلى مدينة طنطا لدراسة العلوم الشرعية بالجامع الأحمدى، وتلقى القراءات فيها على يد الإمام إبراهيم بن سلام المالكي.





ولد الشيخ محمد عبد الرحمن بيصار، بمركز فوة، بمحافظة كفر الشيخ في 1328هـــ 20 من أكتوبر سنة 1910م، وحفظ القرآن الكريم وجوَّده ثم التحق بمعهد دسوق الديني الأزهري وبعد نجاحه بمعهد دسوق ألحقه والده بمعهد طنطا ليكمل فيه دراسته الثانوية.





الدكتور محمد عمارة

ولد الدكتور محمد في قرية «صروة» إحدى قرى مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ في 27 رجب 1350 هـ / 8 ديسمبر 1931م. حفظ القرآن الكريم في كتاب قريته، والتحق بالمعهد الأحمدي الأزهري بطنطا، وأكمل دراسته الجامعية بكلية دار العلوم وحصل منها على الماجستير سنة 1970م.





الدكتور إسماعيل الدفتار عضو هيئة كبار العلماء

ولد الدكتور إسماعيل الدفتار، عام ١٩٣٦، في قرية قشطوخ، في مركز تلا، بمحافظة المنوفية، في بيئةٍ أزهرية؛ وانتقل للدراسة في المعهد الأحمدي الأزهري بطنطا، ومنه حصل على الشهادتين الإعدادية والثانوية، وبعدها التحق بكلية أصول الدين، وكان ترتيبه الأوّلَ على دفعته؛ ليُعيّنَ معيدًا في قسم الحديث، بكلية أصول الدين.



