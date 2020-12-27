ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير رقمي: التريند ناتج عن "تلبّك في المعلومات".. فيديو

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:35 ص
خالد البرماوي
خالد البرماوي
Advertisements
نورهان رأفت
قال خالد البرماوي ، خبير الإعلام الرقمي ، إن فكرة تدوال الشائعات ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ليست بحدث جديد ، موضحا أن الشائعات أصبحت تتدوال بشكل أكبر ؛ نظرا لأن دائرة تواصل الانسان مع الغير ، تتوسع بشكل كبير ، ولم تعد تنطوي فقط على عائلته .

وأوضح خالد البرماوي، خلال استضافته في برنامج "صباح الخير يامصر" ، والمذاع على فضائية القناة الأولى ، أن الشائعة ناتجة من عدم وضوح الرؤية ، تجاة موضوع ما ؛ وبالتالي يحث بشكل مباشر انتقال لمعلومات ، غير صحيحة .

وأشار الخبير الرقمي إلى أن فكرة "الترند" ؛ تحدث بسبب الاستهلاك الكبير للمعلومات ، و"تلبك المعلومات " ، والذي يحدث بسببه عدم فهم الاسباب وراءها .

وفي سياق مختلف ، تصدر هاشتاج "توقف الدراسة في مصر "على مواقع  التواصل الاجتماعي ، في ظل حالة زيادة حالات الاصابة بكورونا في مصر وسيطر ت حالة من التوتر على الطلاب مع تزايد الإصابات.

 أقرأ أيضا : خطة العمل المستقبلية لمركز "نور البصيرة" على طاولة رئيس جامعة سوهاج

وطالب أيضا العديد  من الطلاب بالاكتفاء بالأبحاث، وقال الدكتور تامر شوقي أستاذ التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، هذا القرار يرجع إلى وزارة التعليم العالي وإلى القيادة المصرية الرشيدة التي دائما تراعي مصلحة الطالب.

ودعا فى  تصريحات لصدي البلد الطلاب بضرورة الاستعداد للامتحانات بشكل تقليدي ، والاستعداد النفسي مؤكدا ان الجامعات وضعت خطة محكمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل صارم .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

قرار جمهوري بالموافقة على تأسيس شراكة بين مصر وبريطانيا وأيرلندا الشمالية

احتراما لتاريخه.. حسام حسن يفاجئ حسام عاشور بهذا القرار قبل مواجهة الأهلي

في عيد ميلاد سمير صبري.. السر وراء إخفاء زواجه لسنوات طويلة.. ولهذا السبب لا يستطيع ابنه العيش في مصر

بعد قليل .. مرتضى منصور أمام المفوضين ضد قرار اللجنة الأوليمبية

خلعت ملابسها ليعاين جسدها.. تفاصيل ضبط شبكة تعري أون لاين بالعجوزة

راحوا العيال في غمضة عين.. اختفاء 3 فتيات في عمر الزهور بالغربية ووالدهن يكشف الكواليس.. فيديو

إيداع طفل المرور إحدى دور الرعاية.. والحبس سنة وغرامة 180 ألف جنيه لصديقيه

انخفاض واضح .. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27-12-2020

هجوم رهيب.. أسراب هائلة من الجراد تغزو السعودية

ترامب يبدأ الانقلاب على نتائج الانتخابات ويطالب الجمهوريين بالقتال والتصعيد

محمود تريزيجيه ضمن 3 أسماء مرشحة للمغادرة عن أستون فيلا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف رشاقة يسرا اللوزي قبل الولادة

قوانين ايفل.. أشهر 10 مقولات لساحر الحديد مؤسس أشهر برج في العالم

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة