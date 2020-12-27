خبير رقمي: التريند ناتج عن "تلبّك في المعلومات".. فيديو

قال خالد البرماوي ، خبير الإعلام الرقمي ، إن فكرة تدوال الشائعات ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ليست بحدث جديد ، موضحا أن الشائعات أصبحت تتدوال بشكل أكبر ؛ نظرا لأن دائرة تواصل الانسان مع الغير ، تتوسع بشكل كبير ، ولم تعد تنطوي فقط على عائلته .





وأوضح خالد البرماوي، خلال استضافته في برنامج "صباح الخير يامصر" ، والمذاع على فضائية القناة الأولى ، أن الشائعة ناتجة من عدم وضوح الرؤية ، تجاة موضوع ما ؛ وبالتالي يحث بشكل مباشر انتقال لمعلومات ، غير صحيحة .





وأشار الخبير الرقمي إلى أن فكرة "الترند" ؛ تحدث بسبب الاستهلاك الكبير للمعلومات ، و"تلبك المعلومات " ، والذي يحدث بسببه عدم فهم الاسباب وراءها .





وفي سياق مختلف ، تصدر هاشتاج "توقف الدراسة في مصر "على مواقع التواصل الاجتماعي ، في ظل حالة زيادة حالات الاصابة بكورونا في مصر وسيطر ت حالة من التوتر على الطلاب مع تزايد الإصابات.





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وطالب أيضا العديد من الطلاب بالاكتفاء بالأبحاث، وقال الدكتور تامر شوقي أستاذ التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، هذا القرار يرجع إلى وزارة التعليم العالي وإلى القيادة المصرية الرشيدة التي دائما تراعي مصلحة الطالب.





ودعا فى تصريحات لصدي البلد الطلاب بضرورة الاستعداد للامتحانات بشكل تقليدي ، والاستعداد النفسي مؤكدا ان الجامعات وضعت خطة محكمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل صارم .



