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برلمان

برلماني: إصدار قانون الأحوال الشخصية ضرورة لمواجهة ارتفاع معدلات الطلاق

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:51 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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فريدة محمد
قال النائب محمد مدينة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن المجلس يسعى دائما لتكريس العدالة الاجتماعية وأن هذا الأمر سيتحقق أثناء مناقشة كافة القوانين بما فيها قانون الإيجار القديم. 

وشدد عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في تصريحات خاصة، على ضرورة إصدار قانون المحليات الجديد والذي من شأنه أن يثري الحياة السياسية المصرية.
 
وأكد عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ضرورة إصدار قانون الأحوال الشخصية لحل المشكلات المجتمعية مضيفا " الفصل التشريعية شهد حوارا مجتمعيا حول القانون وكان الجميع في انتظار رأي الأزهر الذي تأخر وهو ما دفع اللجنة إرجاء مناقشة الأمر.

وقال عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن إصدار قانون الأحوال الشخصية قد يقلل من الدعاوى القضائية المتكدسة أمام المحاكم في ظل ارتفاع معدلات الطلاق.

ويستقبل مجلس النواب اليوم النواب المنتخبون على المقاعد الفردية وعلى مدار (3) ايام  بإجراءات احترازية ووقائية كاملة حرصا على سلامة النواب وفقا لجدول محدد سلفا" الأحد  27 ديسمبر سيتم استقبال نواب (5) محافظات هي:القاهرة ،الجيزة،القليوبية ، الاسكندرية ، مرسى مطروح باجمالي عدد 90 نائبا. 

ويوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر،سيتم استقبال نواب (10) محافظات هي بورسعيد،  الاسماعيلية ، السويس ، الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية ، البحيرة ،كفر الشيخ باجمالي عدد 108 نواب. 

اما الثلاثاء 29 ديسمبر ، فيتم استقبال نواب (12) محافظة هي الفيوم، بني سويف،  المنيا ،اسيوط ، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر،  شمال و  جنوب سيناء باجمالي 86 نائبا.
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