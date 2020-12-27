خبير أوبئة: الدولة وفرت مليارات الجنيهات من أجل لقاح كورونا .. فيديو

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنه يوجد لدى العديد من الأشخاص مخاوف من تناول لقاحات كورونا، وخاصة بعد إصدار اللقاح في 6 أشهر فقط، فهذا يبث الخوف والقلق لدى المواطن من ناحية الفعالية والتصنيع.





وأضاف إسلام عنان، عبر مكالمته هاتفية في برنامج"8 الصبح" المذاع عبر فضائية"دى إم سي"، أنه يلزم لإصدار أي لقاح 10 سنوات على الأقل، ولكن الدولة المصرية وفرت مليارات الجنيهات لقيام البحث العلمي على اللقاحات، وأيضا ساعدت توفير العينة البحثية لهذا اللقاح، وبالفعل ساهمت الدولة بشكل كبير على إصدار تلك اللقاح خلال 6 أشهر فقط.





وأشار "عنان"، إلى أن تكنولوجيا التصنيع المستخدمة في لقاح الإنفلونزا، لم تتغير ولكن يعتمد لقاح كورونا على الناقل الجيني، مضيفا أن الفيروس يشبه "كرة التنس"، يوجد بداخلها الشريط الجيني الذى يكون ذات فعالية أكثر، ولكنه أيضا يحتوى على العديد من الأُثار الجانبية، ومن هنا يحدث احمرار على الجلد، ارتفاع درجة حرارة الجسم لمدة يوم أو يومين، فيكون الأثار الجانبية للقاح هذا الفيروس مثل الآثار الخاصة بكل تطعيم.





وأكد محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن منظمة الصحة العالمية تقوم بتجربة حوالى 57 لقاحا على البشر، وتختلف اللقاحات في مراحلها سواء كان تطعيم أو اختبارات، متابعا أنه عند تناول أول جرعة من تلك اللقاحات، يجب إعطاء متلقى هذا اللقاح جرعة منشطة بعد أسبوعين أو 3 أسابيع من تناوله اللقاح، وتلك المدة تعتمد على نوع اللقاح وتصنيعه.











