ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عودة قلب الأسد .. طارق حامد نجم الزمالك يعلن شفاءه من فيروس كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:58 م
طارق حامد
طارق حامد
Advertisements
عمرو الحلوانى

أعلن طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، شفاءه من الإصابة بفيروس كورونا، وكتب طارق حامد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : "الحمد لله تحليل كورونا سلبي".

وعلى الجانب الأخر ، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، التدريب على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ظهر اليوم، الأحد؛ في ختام استعدادات الفريق لمواجهة سموحة المقبلة.

ويسافر الفريق إلى الإسكندرية اليوم عقب المران للدخول في معسكر مغلق قبل المباراة، حيث فضل الجهاز الفني ختام التدريبات على ملعب النادي قبل السفر إلى الإسكندرية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سموحة، غدا الإثنين، على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

يذكر أن الفريق قد بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد ثم التعادل الإيجابي في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لكل فريق.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف رشاقة يسرا اللوزي قبل الولادة

قوانين ايفل.. أشهر 10 مقولات لساحر الحديد مؤسس أشهر برج في العالم

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة