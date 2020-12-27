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رياضة

أحمد حسن: موسيماني رفض لاعب النجم الساحلي بسبب سيرينو

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:57 م
موسيماني
موسيماني
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عبدالله هشام
أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن بيتسو موسيماني رفض التعاقد مع محمد أمين بن عمر لاعب وسط فريق النجم الساحلي التونسي.

وقال في تصريحات عبر برنامجه ملعب الصقر: "موسيماني يريد فقط التعاقد مع جاستون سيرينو، واللاعب بات قريبا من الانتقال إلى النادي الأهلي، في ظل تمسك اللاعب ورغبته في اللعب للفريق الأحمر".

وأشار إلى أن اللاعب تم عرضه على النادي الأهلي، لكن موسيماني رفض ضمه خاصة أن موسيماني لديه رغبة واحدة في التعاقد مع سيرينو بشكل رسمي خلال الفترة الشتوية المقبلة.

وأضاف: "اللاعب لديه رغبة في اللعب مع الأهلي من أجل تحقيق البطولات، علاوة على تواجد موسيماني في تدريب الفريق، وهو يريد العمل معه مجددا والصفقة باتت قريبة للغاية".

وواصل: "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، رفض عودة صلاح محسن إلى نادي سموحة، والذى طلب استعارته لنهاية الموسم خلال شهر يناير القادم".
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