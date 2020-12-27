شاهد.. أودى تكشف عن نسختين كهربائية وسيدان موديل 2021

تعمل شركة السيارات العالمية أودى الألمانية، على طرح 12 طرازا جديدا كهربائيا بحلول عام 2025، حيث بدأت بطرح نسختين، إحداهما سيدان تسمى e – troneGT وأخرى SUV كهربائية Q4 e-tron، وسيتم الكشف عنهما فى بداية مارس العام القادم.









وأعلنت أودى أن السيارة الـ SUV كهربائية Q4 e-tron متشابه إلى حد كبير مع السيارة التجريبية التى تم عرضها للمرة الأولى فى معرض جنيف للسيارات عام 2019.









أما عن التصميم الخارجى للسيارة Q4 e-tron، فيأتى بشبك أحادي الإطار ومصابيح أمامية LED، وغطاء صدفي بسيط مع جوانب خارجية صدفيه، ومصدات مجعدة، وسطح الصفائح المعدنية الأكثر هدوءًا باسم الكفاءة الديناميكية الهوائية، ومنفذ شحن على الحاجز الخلفي، والطرف الخلفي به هيكل محفور، بالإضافة إلى شريط إضاءة LED يشبه Audi A7.









أما عن مقابض الأبواب العادية فهى أكثر وضوحا، وكذلك المرايا الجانبية التقليدية والمصابيح الأمامية والعجلات الأصغر، سيتم تقديم تصميمين للجسم، أولهما خمسة أبواب مع سقف عمودي وSportback.











أما عن المقصورة الداخلية فتتميز بقمرة قيادة افتراضية، وشاشة عرض علوية مع الواقع المعزز، وتطعيمات مطلية متعددة الطبقات وشاشة تعمل باللمس للترفيه والإعلام مقاس 12.3 بوصة.









وتدعم Q4 e-tron منصة الكهرباء المعيارية (MEB) التابعة لمجموعة فولكس فاجن، والتي ستوفر الأساس للعديد من المركبات الكهربائية الأخرى من صغيرة إلى متوسطة الحجم، يبلغ طولها 4.59 متر ولها قاعدة عجلات كبيرة يبلغ ارتفاعها 2.77 م.









وتستمد السيارة قوتها من المحركات الكهربائية المزدوجة (واحد على كل محور) تضخ مجتمعة 225 كيلو واط (301 حصان)، إنه يعمل بشكل أساسي في وضع الدفع الخلفي، ولكن بمجرد بدء تشغيل إعداد Quattro للدفع الرباعي، فإنه سينطلق من صفر إلى 100 كم / ساعة (0-62 ميل في الساعة) في 6.3 ثانية يُقال إن إصدار RS عالي الأداء قيد العمل أيضًا.









وتساعد حزمة البطارية الكبيرة التي تبلغ قوتها 82 كيلو وات في الساعة على تحقيق مدى يزيد على 450 كيلومترًا (280 ميلًا) في إطار دورة WLTP.









