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رياضة

ترقب أهلاوي .. كل ما تريد معرفته عن جوائز جلوب سوكر قبل دقائق من انطلاق الحفل

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:46 م
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
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محمد السعيد
يترقب عشاق كرة القدم المصرية والعالمية، حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2020، الذي تستضيفه الإمارات، اليوم الأحد. 

موعد حفل جلوب سوكر، والقنوات الناقلة: 

يقام حفل جلوب سوكر في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وسيذاع عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.

اهتمام أهلاوي خاص:

ويحظى حفل جلوب سوكر باهتمام خاص من جماهير النادي الأهلي، حيث من المقرر أن يتسلم محمود الخطيب  رئيس القلعة الحمراء، جائزة نادي القرن الأفريقي التي توج بها النادي الأهلي رسميًا.

أبرز الجوائز الأخرى التي سيجري الإعلان عنها خلال حفل جلوب سوكر:

جائزة نادي القرن:

ينافس النادي الأهلي نادي برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ.


جائزة لاعب القرن:

وشهدت قائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في القرن الـ 21، تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، وليونيل ميسي لاعب برشلونة، ورونالدينيو أسطورة منتخب البرازيل.


أفضل لاعب في العالم 2020:

ميسي  - رونالدو - ليفاندوفسكي.

جائزة مدرب القرن:

فيرجسون - جوارديولا - مورينيو - زيدان

أفضل فريق في العالم 2020:

ليفربول - بايرن ميونخ - ريال مدريد


أفضل مدرب 2020:

جيان بيرو - يورجن كلوب - هانز فيليك.


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