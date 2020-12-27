الدوري الإنجليزي.. ليدز يونايتد يقتنص فوزا صعبا من بيرنلي.. فيديو





جاء هدف ليدز يونايتد والمباراة الوحيد عن طريق باتريك بامفورد من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة.





واستحوذ ليدز يونايتد على مجريات المباراة بنسبة 53%، وسدد 11 تسديدة من 4 تصويبات على المرمى.





في المقابل شكل بيرنلي خطوة كبيرة على مرمى ليدز يونايتد، حيث سدد 14 تسديدة منهم 6 مرمى، لكنه فشل هز الشباك في جميع المحاولات.





وبهذه النتيجة رفع بيرنلي رصيده إلى النقطة 20 في المركز الـ 11 بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد عند النقطة 13 في المركز الـ 17.





يذكر أن الحكومة البريطانية أعلنت مؤخرا عودة الجماهير، في بعض ملاعب الدوري الإنجليزي.

ووفقا لخطة الحكومة البريطانية، فإن عودة الجماهير ستكون بـ أعداد بسيطة، وستكون حسب المنطقة التي يوجد بها النادي أو الفريق، ومدى تفشي فيروس كورونا في هذه المنطقة، فعلى سبيل المثال، مدينة ليفربول تعد ضمن الفئة الثالثة من حيث تفشي الوباء، وبالتالي لن يتخطى عدد الحاضرين لأي مباراة سواء لـ ليفربول أو إيفرتون أكثر من ألفي شخص.

قرار الحكومة البريطانية كان صادما لـ 10 فرق بالدوري الإنجليزي، حيث لن يتمكن جماهيرهم من حضور المباريات في الوقت الحالي، باعتبار تواجدهم في المناطق الأكثر تضررا من فيروس كورونا بـ إنجلترا.

الأندية التي لن يتمكن مشجعوها من حضور مباريات الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي هي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأستون فيلا وليستر سيتي وليدز يونايتد وبيرنلي وولفرهامبتون ونيوكاسل يونايتد وشيفيلد يونايتد.

حقق فريق ليدز يونايتد فوزا صعبا على نظيره بيرنلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ايلاند رود، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الإنجليزي.