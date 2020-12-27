ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأنبا بشارة جودة يفتتح سنة المصالحة مع كهنة وخدام إيبارشية أبو قرقاص

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:46 م
الأنبا بشارة جودة
الأنبا بشارة جودة مطران أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك
Advertisements
سامح سلام
افتتح صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، سنة المصالحة، وذلك بمشاركة كهنة الإيبارشية، ومسؤولي الأنشطة والخدام والقادة بكل كنيسة.

وبدأ اليوم بالصلاة الافتتاحية مع الأنبا بشارة جودة ، ثم السجود للقربان ورتبة توبة، وكذلك ممارسة سر المصالحة، وعقب ذلك، أقيمت صلاة القداس الإلهي.

أقرأ أيضا .. 


واختتم اليوم بكلمة من نيافة الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك حول أهمية هذه السنة على المستوى الفردي والروحي والاجتماعي، واختتم اليوم بتلاوة صلاة سنة المصالحة.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد قدم خالص العزاء لنيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص ولمجمع كهنة الإيبارشية في رحيل الأب القمص إبراهيم صادق، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين. 

ورحل عن عالمنا  الأب الوقور القمص إبراهيم صادق كاهن كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمنيا ، بعد ما يزيد على ٢٤ عامًا في خدمة الكهنوت.

وسيم الأب المتنيح كاهنًا في ٤ أكتوبر ١٩٩٦، ونال رتبة القمصية في ٣ أبريل ٢٠١١، وسوف تقام صلوات تجنيزه بكنيسته وستكون المشاركة في الصلوات قاصرة على عدد محدود من الآباء الكهنة إلى جانب أفراد أسرة الأب المنتقل فقط، التزامًا بتعليمات الكنيسة بشأن المشاركة في الجنازات. 

وأعلن  قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء أمس أنه سيترأس قداس عيد الميلاد المجيد في السادس من يناير المقبل بدير القديس العظيم الأنبا بيشوى بوادى النطرون، كما حدث في عيد القيامة الماضى، نظرا للظروف الراهنة الخاصة بانتشار فيروس كورونا. 

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني - في تصريحات له لبرنامج "الحكاية" على فضائية ام بي سي مصر - إنه سيتم بث قداس عيد الميلاد المجيد عبر القنوات الفضائية المصرية والقبطية، وأنه سيتم بث رسالة رعوية روحية لجميع أبناء المهجر في الخارج. 

وأضاف البابا تواضروس الثاني أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأباء الكهنة الذين رحلوا عن عالمنا جراء فيروس كورونا، لا يوجد بهم اي رابط فهم مختلفين في الأعمار وأماكن تواجدهم، وأنه دائما ما يتم توجيه جموع الشعب من كافة الأباء الأساقفة والكهنة والخدام والشمامسة عن طرق الوقاية من الفيروس وأن الكل حريص على كافة الاجراءات الاحترازية. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مطران الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك يترأس اللقاء الروحي لكهنة الإيبارشية

سيامة 4 رهبان في درجة القسيسية بدير الأنبا أنطونيوس بأورشليم

سفير الفاتيكان بمصر يلتقي بالرهبانيات النسائية بأسيوط

البابا تواضروس يعزي أسقف المنيا في رحيل القمص إبراهيم صادق

ترشيحاتنا

إيجار المحل بـ 5 جنيهات وسعره بالملايين.. برلماني: قانون الإيجار القديم يجب تعديله

محمود تريزيجيه ضمن 3 أسماء مرشحة للمغادرة عن أستون فيلا

مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس .. جدول الوزارات والهيئات

بفستان أسود.. فيفي عبده تتألق من جديد على الشاطئ

يصحح الخطأ .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة إصابة خالد الصاوي بفيروس كورونا

نادي القرن.. الأهلي يحصد جائزة أكثر الأندية تتويجا في الشرق الأوسط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحارب نمو السرطان.. فوائد لن تصدقها لتناول القلقاس

شاهد.. ظهور الشكل النهائي لـ جيب جراند شيروكي 2022

سيارة احتفالات سانتا كلوز الخاصة من لكزس الأمريكية.. شاهد