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اقتصاد

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأحد .. تفاصيل

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:27 م
الدولار الامريكي
الدولار الامريكي - صورة ارشيفية
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آية الجارحي
واصلت  أسعار الدولار في البنوك حالة الاستقرار  مقابل الجنيه المصري  لليوم الرابع، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري وفقا لأحدث بيانات  15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي  المصري، التجاري الدولي CIB الإمارات دبي الوطني، مصر، الاسكندرية، المصرف العربي الدولي AIB، الأهلي المتحد، العقاري المصري العربي".


سعر الدولار في بنك القاهرة 
وسجل سعر  الدولار في بنك القاهرة نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي اليوناني 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.


أسعار الدولار اليوم في البنوك
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " التنمية الصناعية،  بلوم، مصر إيران للتنمية، كريدي أجريكول،سايب، المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي، قطر الوطني الأهلي QNB" مسجلا 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع  .


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع  في بنوك " قناة السويس، المشرق، الأهلي الكويتي، البركة، أبوظبي التجاري، ABC، التعمير والاسكان، عودة، الكويت الوطني، المصري الخليجي، المصرف المتحد، العربي، أبوظبي الأول".
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