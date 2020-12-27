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الحكومة: 4 آلاف جنيه غرامة والإغلاق عقوبة المنشأة المخالفة لقرار تخفيض الـ50%

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:49 م
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
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حمزة شعيب
أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اليوم أكد علي إلغاء كل الإحتفالات بمناسبة رأس السنة وإتخاذ إجراءات الغلق حيال اي منشأة تقوم بتنظيم أي إحتفالية.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "تم التشديد على وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والإغلاق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط".

ونوه سعد إلى أن رئيس الوزراء كلف بمتابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع إغلاق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد المقبل أيضًا، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.
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