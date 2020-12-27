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الحكومة: غلق المساجد المخالفة لاشتراطات الوقاية من كورونا.. فيديو

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:08 م
المساجد
المساجد
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أسامة علي
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، لم تصدر أى قرارات اليوم بشأن المساجد، والصلوات الـ 5 أو صلاة الجمعة.


وتابع  سعد خلال مداخلة هاتفية مع "اكسترا نيوز": لا يوجد تحديد للأعداد داخل المساجد، مع الحرص على التباعد الاجتماعي، مع إحضار سجادة الصلاة الخاصة إضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات.


وعن الجهة المنوطة بالإشراف على تطبيق المواطنين لاشتراطات دخول المساجد، قال متحدث الحكومة، إن معظم المساجد تتبع وزارة الأوقاف، لذا الموظف بكل مسجد هو المسئول.


وأضاف: وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أعلنها صراحة أى موظف بمسجد لن يقوم بدوره فى هذا الشأن سيتم تحويله للتحقيق الإدارى ووقفه عن العمل إضافة إلى إغلاق المسجد المخالف.


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