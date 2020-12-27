صندوق الإدمان: انخفاض نسبة التعاطي في الجهاز الإداري لـ 1.8%





وأضاف الدكتور عمرو عثمان، فى حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان والإعلاميه كريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، أن هناك انخفاض كبير للغاية للتعاطي وسط موظفي الدولة، فضلا عن سائقي الحافلات المدرسية انخفضت من 12% فى 2015 إلى 1.5%.





وتابع: "الردع حقق نتيجة فى انخفاض التعاطي، واهلا وسهلا بأي موظف لو جاء طواعية، ولكن لو تم ضبط متعاطي فى الجهاز الاداري سيتم معاقبته لا هوادة وسيكون مصيره الوقف عن العمل والتحويل الى النيابة الادارية".





ولفت مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إلى أن نسبة التعاطي فى الجهاز الإداري للدولة خلال عام 2019 كانت 8% والآن انخفضت إلى 1.8%.

أكد عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الصندوق أجرى خلال الفترة الماضية الكشف على أكثر من 280 ألف موظف.